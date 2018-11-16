Мадрид, 16 ноября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может перейти в туринский «Ювентус». Об этом сообщает Football Italia.

Dariusz Okseniuk Марко Асенсио

По информации издания, Асенсио заинтересован в переходе в стан «старой синьоры», поскольку был впечатлён тем, как болельщики команды приняли нападающего Криштиану Роналду.

Также отмечается, что Асенсио успел пообщаться с бывшим партнёром по «Реалу» Альваро Моратой, который ранее играл за «Ювентус» и наилучшим образом отозвался о клубе.

Напомним, португальский форвард Криштиану Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.

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