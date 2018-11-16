Белгород, 16 ноября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Белгороде 25-летний мужчина обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, следователи полагают, что у педофила могли быть и другие жертвы.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Жертва педофила

По версии следствия, 30 октября 2018 года мужчина в лифте изнасиловал 11-летнюю девочку. Ещё одну 11-летнюю жертву он подкараулил в подъезде её дома. В тот же день его поймали родители девочки. Было предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений по статье «Совершение иных насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие добивается заключения обвиняемого под стражу.

Следствие не исключает, что аналогичные преступления мужчина совершал и раньше. Жителей областного центра, чьи дети пострадали от преступных посягательств, просят обратиться в городской следственный отдел.