Астана, 16 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Решающая роль в реализации стратегии Великого Шелкового пути принадлежит Казахстану, что создает дополнительные возможности в укреплении отношений республики с Китаем. Об это 16 ноября заявил председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с посолом Китая Чжаном Сяо, сообщили в пресс-службе Сената.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый шёлковый путь

Китайский дипломат, в свою очередь, отметил, что в Китае с большой симпатией относятся к Казахстану и его народу, а также проявляют искреннее уважение к президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

Чжан Сяо также добавил, что дополнительные возможности сотрудничества могут возникнуть в связи объявлением президентом Казахстана 2019 года Годом молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября посол Чжаном Сяо встретился с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области обороны.