Порт-Морсби, 16 ноября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Папуа — Новую Гвинею, где примет участие в XXVI саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).

Government.ru Дмитрий Медведев на саммите АТЭС

Самолет премьер-министра РФ приземлился в аэропорту Джексон в городе Порт-Морсби.

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Напомним, саммит пройдет в Порт-Морсби 17−18 ноября. Основная тема саммита — содействие развитию цифровой экономики в интересах обеспечения устойчивого всеобъемлющего экономического роста.

Также представители стран — участниц АТЭС намерены обсудить актуальные вопросы глобальной повестки дня. По итогам саммита планируется принять совместную декларацию.

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