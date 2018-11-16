Москва, 16 ноября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Институту социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (РАН). В этот день институт отмечает 50-летний юбилей, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В Институте социологии РАН проводится большая, многогранная работа в сфере исследования социальной структуры России, межнациональных и этнорелигиозных отношений. Институт даёт эффективные ответы на новые цивилизационные вызовы. За 50 лет своего существования он стал инициатором появления перспективных, востребованных временем дисциплин.

«Институт социологии принимает активное участие в экспертном сопровождении ключевых государственных, правительственных решений, международных проектов и программ», — отметил президент и пожелал коллективу осуществления намеченных планов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно 14 ноября в России отмечается День социолога. Подавляющее большинство жителей России (91%) считают, что социологические опросы среди населения проводить необходимо.

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