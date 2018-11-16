Смоленск, 16 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Следственные органы начали проверку в связи с информацией о нарушениях в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» со стороны должностных лиц администрации Смоленска. О начале доследственной проверки ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Поводом к началу проверки послужили сообщения в местных СМИ о нарушениях со стороны чиновников мэрии, допущенных при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки. Проведение проверки поручено отделу по особо важным делам следственного управления. Следователями будут тщательно проверены факты, изложенные в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Отметим, что за последние месяцы администрация города неоднократно подвергалась острой критике со стороны областных властей, со стороны представителей партии «Единая Россия» в связи массой нарушений при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В сентябре глава региона Алексей Островский назвал работу мэрии по этому направлению «безобразной».

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