Башкирия, 6 ноября, 2003, 12:04 — ИА Регнум. Взорванный накануне в Уфе автомобиль "Тойота Ленд Крузер" принадлежал частному охранному предприятию "Щит", осуществлявшему личное сопровождение председателя совета директоров АО "Башкирэнерго", сына президента Башкирии Урала Рахимова, б этом сообщил "РИА Новости" руководитель пресс-службы МВД Башкирии Руслан Шарафутдинов. По его словам, в момент взрыва Урала Рахимова на месте происшествия не было. В машине находились лишь охранники.

Аналитики не случайно связывают случившееся с предвыборной ситуацией. Напомним, что ряд СМИ в сентябре опубликовал открытое письмо "инициативной группы граждан" президенту России, главе ЦИК РФ и президенту республики Башкортостан с жалобой на "черный пиар". Как сообщало информационное агентство "Новости Башкирии", поводом послужил гуляющий по страницам республиканской прессы документ, именуемый "Корректировка плана предвыборной кампании в президенты Республики Башкортостан В.С.А". План интересен, прежде всего, одной оговоркой в преамбуле к нему, то есть в самом письме: "Мы насторожились, когда рядом с офисом руководителя республиканской организации партии "Единая Россия" Урала Рахимова был обнаружен грузовик, начиненный взрывчаткой". История с грузовиком весьма любопытна По данным МВД, это был все-таки не грузовик, а "жигуленок", обнаруженный по анонимному звонку в милицию. Если это действительно так, и сегодняшний взрыв был запланированной провокацией, то черный пиар в России переходит на совершенно иной, преступный уровень.

13 октября кандидат в президенты Башкирии, штабу которого приписали этот документ, выступил с заявлением, в котором назвал план фальшивкой и подверг резкой критике направленные против него грязные политтехнологии.