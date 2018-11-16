Ярославль, 16 ноября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Координатор ярославского отделения движения «Голос» Антон Шейнин уверен, что существующую систему назначения руководителя города нельзя назвать выборами и это не способствует формированию устойчивого доверия к власти.

«Мэр города, такого как Ярославль, прежде всего должен быть лидером местного самоуправления, лидером горожан. Так принято во всём мире. Все нынешние требования, которые предъявляются сейчас к участникам конкурса на пост мэра, это, по сути, требования к завхозу, к завхозу областной администрации по городу Ярославлю, но не к мэру. Технический характер конкурсной процедуры с заранее известным результатом очевиден. Не хватает только, чтобы в требованиях к кандидату было указано, что он должен иметь фамилию Волков и имя Владимир. К выборам мэра, а эту процедуру сейчас опять будут выпячивать именно как выборы, это не имеет никакого отношения», — заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Антон Шейнин.

По мнению Шейнина, пока в городе Ярославле не будут введены прямые выборы мэра, ни о каком доверии населения к городской власти говорить не приходится. На фоне общих кризисных проявлений будет накапливаться негатив, поводов для которого сейчас предостаточно.

Выборы мэра Ярославля состоятся 5 декабря. Руководителя города выберут депутаты муниципалитета из числа кандидатов, прошедших конкурсную комиссию.