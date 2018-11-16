Москва, 16 ноября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лидеры двух государств обсудили график предстоящих контактов. Также Путин и Лукашенко коснулись ряда актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия на евразийском пространстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главами двух стран. Путин пообщался по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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