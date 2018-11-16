Москва, 16 ноября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Жители многих регионов, в том числе Дальнего Востока, смогут покупать авиабилеты по более низким ценам, но проблема «москвоцентричности» и отсутствия связей между регионами лишь смягчится, а не исчезнет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 16 ноября, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя расширение программы субсидирования авиаперевозок по России.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Как сообщалось ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому субсидируемых авиамаршрутов станет вдвое больше, дотироваться они будут в течение всего года (а не с перерывом на зиму, как сейчас), максимальная протяженность субсидируемых маршрутов будет увеличена, а право на субсидии получат теперь и многодетные семьи.

«Поздравляю жителей Дальнего Востока. Правительство существенно расширяет прежний порядок субсидирования. Рыночными способами добиться снижения цен было невозможно, потому что большого пассажиропотока там нет, рентабельными эти маршруты быть не могут. Правительство считает, что нужно их субсидировать, — значит, поток несколько увеличится.

Другое дело, что целью правительства является вроде бы развитие новых связей между регионами и мобильности граждан. Но корень проблемы в экономике, а не в авиамаршрутах. Самолеты летают через Москву не потому, что авиакомпании не хотят использовать другие маршруты. А потом, что только эти маршруты и рентабельны, потому что у нас вся экономика — в Москве.

Пассажиропоток в России составляет 100 миллионов человек в год, а если не учитывать тех, кто раз в год летает на пляж — 60 миллионов пассажиров. Но это не 60 миллионов человек, а максимум 6−7 миллионов, которые летают по делам. А где в нашей стране у них могут быть дела? Два самых загруженных направления — это Москва — Петербург и Москва — Сочи.

Авиакомпании давно ищут другие маршруты с хорошей выручкой. Перепробованы уже все варианты. Между Новосибирском и Казанью, условно говоря, нет рейсов не потому, что авиакомпании плохие, а потому, что там нет потока. Теперь, когда будут расширены субсидии, часть людей пересядут с поезда в самолет. Но проблему межрегиональных связей и мобильности это кардинально не решит», — отметил Рыбак.

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