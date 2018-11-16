Ленинградская область, 16 ноября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. На сайте Елизаветинского сельского поселения обнаружили дизайн-проекты улиц и дворов, сделанные в компьютерной игре The Sims 2. Пользователь портала Pikabu обнаружил десятки скриншотов из игры, на которых воссозданы дворовые территории и общественные пространства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы сайта Елизаветинского сельского поселения Дизайн-проект Елизаветинского сельского поселения

Проекты были опубликованы на сайте администрации еще в феврале 2018 года. Дизайнеры создали макеты с помощью режима строительства в The Sims 2. Они расставили на улице тренажёры, разместили клумбы, качели, фонари и скамейки, а также воссоздали в игре многоэтажки. Далее, войдя в режим уровней, авторы сделали скриншоты созданных объектов. На некоторых из них в углу экрана видно красный значок паузы.

Скриншот страницы сайта Елизаветинского сельского поселения Дизайн-проект Елизаветинского сельского поселения

Скриншот страницы сайта Елизаветинского сельского поселения Дизайн-проект Елизаветинского сельского поселения

Скриншот страницы сайта Елизаветинского сельского поселения Дизайн-проект Елизаветинского сельского поселения

Такая находка повеселила пользователей Pikabu, и в особенности тех, кто увлекался игрой The Sims.

«Я в детстве так много проводила времени в этой игре, что теперь, видимо, можно считать, что у меня есть образование ландшафтного дизайнера и архитектора», — пишет Яна.

«Тогда я идеально подберу вам стиль и буду отличным визажистом для вашей 3D модели, если у вас есть The Sims 4», — поддержала Lola24.

The Sims — серия видеоигр в жанре симулятор жизни. Игрок создаёт виртуальных людей — «симов», селит их в дом, следит за настроением, помогает им удовлетворять потребности и исполнять желания. Игроки могут заселять «симов» в уже существующие дома или строить собственные.