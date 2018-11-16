Москва, 16 ноября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Уже с начала декабря ситуация на дорогах Москвы осложнится из-за возросшего трафика. При этом пик загруженности столичных дорог придётся на период с 24 по 28 декабря. Такие прогнозы озвучил первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Ансар Арифуллин.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на дороге

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«Декабрь — очень тяжелый месяц с точки зрения движения в городе. Мы это наблюдаем уже на протяжении долгого времени. Ухудшение движения начнется уже в начале декабря», — приводит агентство «Москва» слова Арифуллина.

Интенсивными обещают быть и последние две недели перед Новым годом. Самая проблемная ситуация в декабре будет наблюдаться в пределах Третьего транспортного кольца.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние семь лет в Москве средняя скорость движения автотранспорта в часы пик выросла на 16%. Этому способствовали решения в области организации дорожного движения. Планируется, что к 2025 году на городских наземных маршрутах в столице останется только электрический транспорт.