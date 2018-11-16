Ярославль, 16 ноября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Бывший депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин, освобождённый сегодня под залог в 2 миллиона рублей, поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями о первых минутах на свободе.

City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

В первую очередь после освобождения Дыбин собирается заняться семьей, а будет ли участвовать в политической жизни, он еще не решил.

«Я однозначно пересмотрел свои взгляды на друзей, свои жизненные ценности, на многое взгляды были пересмотрены, но что конкретно, сейчас говорить не буду. На самом деле я благодарен судьбе за то, что так получилось. Полгода одиночки — это хорошая, интересная вещь, когда можно много о чем подумать и по-настоящему стать свободным», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-депутат областной думы Павел Дыбин.

Защита Павла Дыбина удовлетворена решением о его освобождении из СИЗО.

«К сожалению, почти полгода потрачено на то, чтобы доказать очевидные факты —незаконность квалификации, необоснованный характер меры пресечения в виде заключения Павла под стражу и т. д. Но борьба продолжается, в наше время добиться реабилитации человека крайне трудно, если не сказать больше. Главное, что есть уверенность в невиновности Павла, а в остальном полагаемся на справедливость суда», — сказал адвокат Дыбина Артем Иванчин.

Бывший депутат освобожден под залог. Это означает, что он может свободно перемещаться по городу и даже выезжать в другие города и страны. При этом он должен являться на допрос по первому требованию.

После ареста Дыбина в социальных сетях обсуждалась версия, что этот факт может быть связан с конфликтом бывшего мэра Ярославля Владимира Слепцова с руководством области. Дыбин входил в «команду Слепцова». Стоит отметить, что из-под стражи Дыбина освободили после того, как Слепцов покинул пост главы областного центра.