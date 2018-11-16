Алма-Ата, Казахстан, 16 ноября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана по Алма-Ате снизил тарифы на тепло на 1%, до 4004 тенге за 1 Гкал. Об этом 16 ноября сказал глава департамента Болат Самбетов, сообщает издание Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Антимонопольный комитет установил, что АО «Алма-Атинские электрические станции» получил от потребителей 107 млн тенге ($290 тыс.), которые были не освоены. В отношении акционерного общества возбуждено административное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов призвал не перегибать палку в борьбе с ростом тарифов на услуги ЖКХ. По мнению министра, при чрезмерно низких тарифах произойдет ухудшение качества оказываемых услуг.