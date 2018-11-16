Япония может пойти на всё ради Курил, РФ – ради безопасности: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Токио обещает оставить Курилы без военных баз США;
- Запад ужасается выносливости России и Сирии;
- Комитет Генассамблеи ООН принял украинскую резолюцию;
- Москва может перекрыть доступ украинским судам в Азовское море;
- Глава Северо-Кавказского управления Ростехнадзора — под следствием.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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