Барнаул, 16 ноября, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Заявленные вице-премьером Татьяной Голиковой планы по пересмотру потребительской корзины в 2021 году является обычной экономией на людях, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM доводы о необходимости улучшить качество минимального набора продуктов с тем, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания, она в частности, отметила:

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Пока государство не сменит свои приоритеты, так и будет всё оставаться. И прежде всего, такой подход к пересмотру потребительской корзины связан с обычной экономией на людях. Потому что размер потребительской корзины ложится в основу многих мер социальной поддержки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года заявила в интервью «Российской газете» вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, чтобы приблизить потребительскую корзину граждан России к рациональным нормам здорового питания, планируется снизить в ней количество хлебопродуктов, картофеля, маргарина и других жиров, но при этом увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов.