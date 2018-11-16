Париж, 16 ноября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Признать ошибки нелегко, особенно главе государства. Президент Франции Эммануэль Макрон признал свои ошибки пять раз с момента избрания его на пост руководителя страны, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Издание приводит пять случаев раскаяния главы Франции Эммануэля Макрона.

Первое, что «не удалось» сделать президенту Франции, так это разместить всех бездомных. В феврале 2017 года Эммануэль Макрон признал, что не выполнил свое обещание, сделанное в июле месяце. «Больше не будет женщин и мужчин на улицах», — заявил тогда Эммануэль Макрон, говоря, что необходимые меры будут приняты к концу года.

Второе признание связано с делом бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля. После всех разбирательств глава Франции заявил в эфире телеканала TF1, что он не совершенен и, возможно, ошибся в выборе».

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Третье, на что обратило внимание издание, так это выступление Эммануэля Макрона перед французской общиной в Дании в августе 2018 года. Президент сравнил датчан, «лютеранский народ», открытый к реформам, с французами, «галлами, неподдающимися изменениям».

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Эммануэлю Макрону пришлось извиняться за свои слова. «Французский народ, я говорил это с юмором, мои слова были неправильно поняты», — заявил глава государства в программе Quotidien на TMC.

Четвертое — президент Франции сделал резкое заявление в отношении безработных граждан. «Есть много рабочих мест. Идите! Отели, кафе, рестораны», — заявил глава государства в садах Елисейского дворца. Позже президент признал, что может шокировать людей, своей манерой «говорить правду».

Пятое — признание самой серьезной неудачи президента с начала пятилетнего периода. Эммануэль Макрон заявил, что ему «не удалось примирить французский народ с его политическими лидерами». «Я считаю, что я не справился с этим», — подтвердил глава государства во время интервью телеканала TF1.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2018 года глава Франции приземлился на вертолете на авианосец «Шарль де Голль», где встретился с моряками и летчиками, а также дал интервью новостной передаче TF1.