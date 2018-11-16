Москва, 16 ноября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. На полях саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет ряд встреч с зарубежными партнерами. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам чиновника, на сегодняшний день у Медведева существует договоренность о встрече с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом. Приходько не исключил, что на полях саммита состоится общение главы российского правительства с другими зарубежными партнерами, в том числе с представителями США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает инициативу врио главы Приморского края Олега Кожемяко об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, которые ввозят в край из Японии.

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