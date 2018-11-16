Калуга, 16 ноября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В Калужской области за 9 месяцев 2018 года жители добровольно сдали в правоохранительные органы 424 единицы огнестрельного оружия, сообщает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Obninsk-poisk.ru Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия выросли почти на 57%

Участники встречи заявили, что проблемы нелегального оборота оружия, а также совершаемых с его помощью преступлений все еще очень актуальны для региона. Так, с начало 2018 года число расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, увеличилось почти на 57% (с 72 до 113 случаев). При этом раскрываемость данного вида преступлений составила 90%.

Как напомнили на совещании, запрет для юридических лиц и граждан на хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются, установлен Федеральным законом №150 «Об оружии». Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. Приобретение и хранение оружия без соответствующей лицензии и присвоение найденного оружия являются незаконными. За данные деяния предусмотрена административная либо уголовная ответственность. Заместитель губернатора области Василий Быкадоров обратил внимание, что следует активнее информировать жителей об освобождении от уголовной ответственности за добровольную сдачу оружия, чтобы люди не боялись проявлять инициативу.

В 2018 году управлением Росгвардии по Калужской области совместно с сотрудниками полиции дважды проводились оперативно-профилактические мероприятия «Арсенал». Их цель — контроль за оборотом зарегистрированного оружия, а также выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с его незаконным хранением. Данная работа, в том числе с активным привлечением средств массовой информации, стимулирует граждан к сдаче незаконно хранящегося оружия и предупредит возможное его использование в преступных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росгвардии ранее предложили увеличить возраст права на приобретение оружия с 18 до 21 года. С аналогичной инициативой также выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.