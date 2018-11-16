Тбилиси, 16 ноября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Оппозиция обжалует в суде решение Центральной избирательной комиссии Грузии о назначении второго тура выборов президента на среду, 28 ноября. Об этом заявил руководитель избирательного штаба кандидата в президенты от «Единого национального движения» Григола Вашадзе, лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Никола Пиросмани. 1906

Отметим, что бывшие и нынешние соратники экс-президента Михаила Саакашвили вновь объединились перед президентскими выборами и первоначально представили Григола Вашадзе как кандидата от объединенной оппозиции, но ЦИК зарегистрировал его как кандидата от ЕНД. После первого тура к объединенной оппозиции присоединились и члены партии «Европейская Грузия», также бывшие соратники Саакашвили, которые основали свою партию после неудачных для ЕНД парламентских выборов 2016 года.

Первоначально председатель ЦИК заявила, что дату второго тура назначит после подведения окончательных итогов первого тура, что примерно приходилось на 2 декабря, на воскресенье. Но 14 ноября, когда состоялось заседание ЦИК, на котором были подведены итоги голосования на выборах 28 октября, датой второго тура было названо 28 ноября.

ЦИК тем самым подтвердил распространявшиеся в течение нескольких дней оппозицией и е лидером Михаилом Саакашвили информации о назначении второго тура на рабочий день. По мнению оппонентов, это было сделано умышленно, чтобы помешать сторонникам оппозиционного кандидата прийти на избирательные участки и проголосовать за Григола Вашадзе.

Негативно оценили назначение выборов на 28 ноября и представители неправительственных организаций, хотя председатель ЦИК и сообщила, что 28 ноября будет объявлен в Грузии выходным днем. А чтобы обеспечить возможность участия в выборах для проживающих за границей граждан Грузии, срок голосования был продлен до 24:00 часов.

По мнению председателя НПО «Transparency International — Грузия» Эки Гигаури, назначение выборов на рабочий день само по себе нарушением закона не является, но ЦИК следовало учесть мнение и пожелания общественности. А что касается работы избирательных участков в день голосования до 24:00 часов, это, по словам Гигаури, нарушение закона, которое ее организация обжалует в суде.