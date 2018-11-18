Москва, 19 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный мужской день. Праздник учредили для привлечения внимания к гендерной дискриминации мужчин и проблеме неравенства полов.

Daniel Orth Мужчины

Первыми, кто отметил Международный мужской день в 1999 году, стали жители островного государства в южной части Карибского моря Тринидад и Тобаго. Мероприятие координировал доктор Университета Вест-Индии Джером Тилукинг. Он понимал важность празднования положительной роли мужчин в обществе и считал, что его отец был отличным примером для подражания, отчасти поэтому выбрал его день рождения — 19 ноября — датой для праздника.

Идея празднования получила поддержку со стороны ООН, ЮНЕСКО и других стран. Директор по связям с общественностью Бюро ЮНЕСКО в Женеве Ингеборг Брейнес отмечала, что этот праздник позволит улучшить гендерный баланс. По мнению создателей, Международный мужской день должен обратить внимание общества на проблемы дискриминации мужчин в области охраны здоровья, семейного права, образования, СМИ и других сфер, показать положительное влияние мужчин и их достижения. Сейчас праздник отмечают более чем в 60 странах мира, в том числе в Российской Федерации.

Между тем, в России есть еще один подобный праздник, хотя и неофициальный — Всемирный день мужчин, который отмечают в первую субботу ноября. Его учредили по предложению бывшего президента СССР Михаила Горбачёва с целью борьбы с мужской дискриминацией. Идею поддержали магистрат Вены, отделение ООН в Вене и ряд международных организаций.