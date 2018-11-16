Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Состав потребительской корзины имеет мало отношения к реальным покупкам граждан, которые ориентируются в основном на цены, а в последнее время все чаще выбирают акционные товары и товары-заместители, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 16 ноября, глава группы компаний «РеалЪ» Александр Мышинский, комментируя сообщение о предстоящих изменениях в составе и стоимости потребительской корзины.

Покупка продуктов

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» сообщила о намерении правительства пересмотреть состав и стоимость потребительской корзины, но лишь к 2021 году. Предполагается, что качество минимального набора продуктов приблизится к «рациональным нормам здорового питания», в состав корзины будут включать больше мяса, рыбы, овощей, фруктов, молока и яиц, но меньше — хлебопродуктов, картофеля и маргарина.

Само понятие потребительской корзины представляется мне профанацией. Вопрос для граждан только в том, сколько у них денег и на что этих денег хватает. Собирать съезды диетологов и искать сбалансированный набор, один для всех, и решать, нужно ли меньше картошки и больше макарон, мне представляется странным.

В реальности мы видим, что люди все чаще покупают, с одной стороны, товары по акциям, с другой — товары-заместители. К примеру, со времени президентских выборов цена на свинину выросла на 60−80%. Когда свинина становится слишком дорогой, люди переходят на курицу. Если куриное филе тоже становится не по карману — переходят на бедрышки, и так далее. Раньше покупали итальянские макароны по акции по 50 рублей, сейчас — российские по 30.

Мы наблюдаем значительное снижение потребления рыбы, что связано и с дефицитом, и с подорожанием. А вот от мяса люди не отказываются, другое дело — какое именно мясо они теперь выбирают. В объемах продаж потребление мяса даже выросло, но не благодаря тому, что стали больше покупать, а из-за того, что оно теперь стоит дороже, — отметил Мышинский.