Москва, 16 ноября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль технически тестирует локальную восходящую поддержку 65,50. Однако в целом ситуация не изменилась, цель остается прежней: рост к отметке 69. Однако перспективы достижения уровня, скорее всего, сдвинулись на следующий, 2019 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Рубль фактически поддержало заявление Конгресса США о том, что санкций в текущем году не будет, их просто не успеют обсудить и принять. Однако в 2019 году наверняка тема вернется в качестве «повестки дня», и в каком-то виде санкции будут приняты. Самый жесткий вариант — это запрет расчетов в долларах США.

«На фоне некоторой стабилизации новостного фона, пользуясь случаем, ЦБ РФ начинает подготавливать почву для того, чтобы вернуться к процессу выкупа валюты с рынка. Эльвира Набиуллина заявила, что решение выйти на рынок будет приниматься вне зависимости от того, на каком уровне находится курс рубля. Если все же регулятор примет решение начать выкуп валюты, то это окажет негативное влияние на курс. Падение рубля может ускориться», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль перешёл в наступление