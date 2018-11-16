Барнаул, 16 ноября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В Алтайский край пытались незаконно провезти санкционную продукцию. Попытка контрабанды была пресечена пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Михайловка» в Третьяковском районе 14 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Читайте также: В Алтайском крае уничтожили партии санкционных товаров из США и Венгрии

Запрещённый к ввозу товар был обнаружен в одном из грузовиков, следующих из Казахстана. Речь идёт о партии замороженного говяжьего языка общим весом более 200 кг, страной происхождения которого является Италия.

«Впоследствии указанная продукция была уничтожена установленным способом на полигоне твёрдых бытовых отходов», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственное эмбарго в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии действует в России с 7 августа 2014 года. С 2015 года РФ ввела ответные санкции против Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. С 1 января 2016 года ограничительные меры действуют в отношении Киева.

Ранее по теме: Таможня «добро» не дала: на Алтай пытались ввезти тонны «санкционки»

Добавим, что за четыре года сотрудники Россельхознадзора выявили свыше 27 тыс. тонн незаконно ввезенной на территорию России пищевой продукции, большая часть из них (26,4 тыс. тонн) — растительная продукция. В Алтайском крае в 2018 году в пунктах пропуска через госграницу пограничники выявили почти 1,5 тыс. тонн различной санкционной продукции.