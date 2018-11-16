Лондон, 16 ноября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй придется, «вероятно», столкнуться с вотумом по вопросу доверия к ней как главе британского правительства, сообщает со ссылкой на свои источники британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Так, на данный момент письма с выражением своего недоверия Мэй публично подали уже 18 парламентариев-консерваторов. Для начала соответствующего голосования нужны заявления 40 парламентариев. Сказать, сколько заявлений подано непублично, не представляется возможным.

Кроме того, корреспондент телеканала Бес Ригби подтвердила в своем Twitter со ссылкой на источники, что в парламенте действительно отменили одну из запланированных встреч, вместо которой должно пройти специальное заседание парламента.