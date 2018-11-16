Калуга, 16 ноября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. В калужском посёлке Полотняный завод, где несколько лет ведут сброс сточных вод в реку Суходрев, наконец построят очистные сооружения. Об этом 16 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Дзержинского района Калужской области Евгений Щепилин.

Visit-kaluga.ru Водоём в посёлке Полотняный завод.

По его словам, в настоящее время посёлок сбрасывает неочищенные воды в местную реку, так как старые очистные сооружения не функционируют уже более 15 лет.

«Ранее, прокуратура района уже обращала внимание чиновников посёлка Полотняный завод на данную ситуацию и выносила представление, но ответная реакции не последовало. Однако, на этот раз по иску районной прокуратуры судом на поселковую управу возложена обязанность разработать проектную документацию и осуществить строительство очистных сооружений в срок до 31 декабря 2020 года», — заявил Евгений Щепилин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Полотняный Завод жители окружных деревень провели митинг, посвященный резкому ухудшению экологической ситуации в Дзержинской районе Калужской области.

«На сегодняшний день мы остались без чистого воздуха, под угрозой чистота артезианских вод. Мы лишены мест отдыха, куда бы могли пойти отдохнуть с детьми. Все реки в районе загажены», — заявляли люди на митинге 18 августа 2018 года.

По статистике регионального министерства природных ресурсов и экологии, неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в реки Калужской области, составляют 96% от общего объёма стоков в водные объекты региона. В итоге более 95% работающих очистных сооружений или не полностью обеспечивают нормативную очистку воды или вообще не очищают сточные воды.