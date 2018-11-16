Курган, 16 ноября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Кургане за смерть щенка к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорён местный житель. Суд апелляционной инстанции отклонил прошение защиты живодёра о суровости наказания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

(сс) Hanny Naibaho Невинное животное

Установлено, что мужчина 22 апреля 2018 года бросил с балкона третьего этажа двухмесячного щенка. После чего взял ещё живого щенка с земли и положил в спортивную сумку. Пройдя к соседнему дому, накинул на шею собаки петлю из шнурка и затянул её. Щенок погиб.

Живодёр был признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель»).

Отметим, что в июле 2018 года в Кургане к девяти месяцам лишения свободы был приговорён мужчина, сбросивший собаку с балкона пятого этажа. Животное не выжило.