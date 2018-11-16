Более 20 пунктов пропуска через границу появится в ДФО к 2024 году
Хабаровск, 23 января, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Минвостокразвития РФ обещает к 2024 году построить и реконструировать на Дальнем Востоке более 20 пунктов пропуска через границу, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
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На Дальнем Востоке 86 пунктов пропуска, но 29 из них не работает, а порядка десяти находятся в неудовлетворительном состоянии.
В Минвостокразвития сообщили, что до 2024 года будет построено и обустроено 23 пункта пропуска. Строительство еще двух должно быть синхронизировано с трансграничными мостами.
Глава ведомства Александр Козлов напомнил, что автомобильный мост в Амурской области между Благовещенском и китайским Хэйхэ построен и готов к вводу в эксплуатацию.
Как сообщало ИА REGNUM, пункты пропуска на границе между Китаем и сопредельными дальневосточными регионами закроются на время празднования в КНР «китайского» Нового года.