Хабаровск, 23 января, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Минвостокразвития РФ обещает к 2024 году построить и реконструировать на Дальнем Востоке более 20 пунктов пропуска через границу, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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На Дальнем Востоке 86 пунктов пропуска, но 29 из них не работает, а порядка десяти находятся в неудовлетворительном состоянии.

В Минвостокразвития сообщили, что до 2024 года будет построено и обустроено 23 пункта пропуска. Строительство еще двух должно быть синхронизировано с трансграничными мостами.

Глава ведомства Александр Козлов напомнил, что автомобильный мост в Амурской области между Благовещенском и китайским Хэйхэ построен и готов к вводу в эксплуатацию.

«И сейчас очень важно выполнить поручение президента и синхронизировать ввод моста и создание пункта пропуска. Это поручение было дано региональным властям, Росгранице и Минтрансу. Уже известно, что в апреле заработает лишь временный пункт. Постоянный — только к 2022 году. Тоже самое на железнодорожном пункте пропуска в ЕАО. Да, железнодорожный мост строится с задержкой. Мы всеми силами помогаем региону выйти из кризиса. Там произошло удорожание работ из-за природных явлений, — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, пункты пропуска на границе между Китаем и сопредельными дальневосточными регионами закроются на время празднования в КНР «китайского» Нового года.