Челябинск, 16 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Сайт администрации Челябинска уже почти сутки недоступен для посетителей. Идут технические работы, говорится в сообщении, которое появляется пользователям, желающим ознакомиться с жизнью и работой мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cheladmin.ru Скриншот сайта администрации Челябинска. Технические неполадки

Вчера, 15 ноября, на сайте появлялось сообщение об ошибке. А 16 ноября по адресу cheladmin.ru появляется надпись о том, что идут технические работы.

Напомним, 15 ноября губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о замене главы города. Евгений Тефтелев, который руководил городом с декабря 2014 года, оставляет свой пост.

Врио мэра будет назначен 20 ноября на заседании гордумы. Скорее всего, им станет вице-мэр Владимир Елистратов.