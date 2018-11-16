Ярославль, 16 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Управление антимонопольной службы по Ярославской области не ведет проверок по жалобам на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УФАС.

City-yaroslavl.ru Мусоровоз в Ярославле

Жалобы в УФАС поступили от физических лиц, ТСЖ, управляющих компаний. Авторы обращений пишут, что мусор не убирается, а счета выставляются, что тариф на вывоз ТКО рассчитан некорректно, что не давали региональному оператору своих персональных данных для начисления платы.

Но, как сообщила пресс-секретарь антимонопольной службы Дарья Завидонова, проверок ярославское УФАС не проводило. Вопросы, которые касаются увеличения тарифа на мусор, перенаправляют в ФАС России. Жалобы на незаконное использование персональных данных отсылают в Роскомнадзор. Претензии жителей частного сектора, что на территории нет контейнеров, услуги по вывозу мусора не оказываются, а плата при этом взимается — в Роспотребнадзор.

Жалобы на изменения схемы оказания услуг по вывозу ТКО и выставление счетов в отсутствие заключенных договоров пока рассматриваются. Ярославское УФАС еще не решило, оставить их у себя или отправить в другое ведомство.