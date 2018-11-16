Ярославль, 16 ноября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области считают, что внесение поправок в Социальный кодекс региона сохранит льготы для жителей области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Yarregion.ru Заседание комитета Яроблдумы

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 ноября поправки в закон поддержал комитет по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской областной Думы.

Хочу отметить, что впервые за последние пять лет предусмотрена индексация мер социальной поддержки, а также вводится механизм адресности. Он позволит предоставить помощь государства именно тем гражданам, кто действительно в ней нуждается, — отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.

Согласно проекту закона, компенсация части родительской платы за детские сады будет осуществляться в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в Ярославской области.

Также предусмотрено, что стоимость бесплатного одноразового питания обучающихся в школах на одного человека увеличится с 40 до 50 рублей в день, двухразового — с 80 до 100 рублей. При этом существующий проект закона предполагает исключить предоставление социальной услуги по обеспечению одноразовым питанием за частичную плату обучающихся по программам начального общего образования. Депутаты эту льготу предложили сохранить для большинства детей.

Правительство области предложило при установлении критерия нуждаемости в отношении семей, получающих компенсацию за детский сад, 1,5 прожиточных минимума. Фракция «Единая Россия» предлагает ввести такую же норму и для оплаты питания в начальной школе. Это значит, что семья с двумя детьми, имеющая доход меньше 60 тысяч рублей в месяц, будет иметь право на льготу», — сказала председатель комитета Ольга Хитрова.

Правительство Ярославской области поддержало эту инициативу депутатов.

Проектом документа также предусмотрено, что студенты средних профессиональных учебных заведений из малоимущих и многодетных семей будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием. Студенты с ограниченными возможностями здоровья — бесплатным двухразовым питанием.

Неработающие граждане, достигшие возраста 70 или 80 лет, продолжат получать компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если проживают без более молодых родственников или с инвалидами I — II групп.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено продление периода действия временных мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей. В их числе — единовременная выплата при рождении одновременно двоих и более детей до 31 декабря 2024 года, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до 31 декабря 2021 года. До конца следующего года будут сохранены единовременные выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка, усыновителям. Также до 31 декабря 2021 года жители региона смогут получать компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления или частичную оплату стоимости такой путевки.

Законопроектом предусмотрена 4-процентная индексация 18 видов денежных выплат, установленных социальным кодексом. В их числе — меры поддержки для семей, имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой либо попечительством, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, неработающих пенсионеров, инвалидов. Также индексация коснется выплат для реабилитированных лиц, тружеников тыла, ветеранов труда федерального и регионального уровня, почетных граждан Ярославской области, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме того, предусмотрено повышение на 10,3 процента стипендий студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена.