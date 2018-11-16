Калуга, 16 ноября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В Калужской области местная жительница попала под подозрение в мошенничестве с материнским капиталом. Как сообщили 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, доказательства вины женщины собраны сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции «Сухиничский».

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По версии оперативников, подозреваемая приобрела в Думиничском районе жилплощадь на средства материнского капитала. При этом для оформления соответствующих выплат женщина предоставила в государственный территориальный орган договор купли-продажи, указав в нем фиктивную завышенную сумму сделки.

Получив полный расчёт, бывший владелец недвижимости вернул 125 тысяч рублей на счёт покупательницы — разницу в фактической цене и указанной в документах стоимости жилплощади.

В настоящее время женщина проходит фигурантом по уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обстоятельства совершения сделки купли-продажи уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года 20-летняя жительница города Калуги пыталась обмануть государство и незаконно получить материнский капитал. Женщина предоставила в управление соцзащиты вместе с заявлением о необходимости назначения ей социальной выплаты подложное свидетельство о рождении, которое она приобрела в Москве. В ходе проверки выяснилось, что документы липовые. Сама же подсудимая пояснила, что пошла на мошенничество из-за отсутствия денег.