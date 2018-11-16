Дрезден, Германия, 16 ноября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В Дрездене скончался известный немецкий актер Рольф Хоппе, пишет газета Zeit-Online.

Цитата из х/ф «Три орешка для Золушки». Реж. Вацлав Ворличек. 1973. ГДР, Чехословакия Рольф Хоппе в роли короля

Семья артиста сообщила местной газете, что он ушел из жизни 14 ноября «после насыщенной жизни в кругу своих близких». Рольфу Хоппе было 87 лет.

За свою жизнь Хоппе сыграл более 400 ролей в театре и кино. Он был востребованным актёром в ГДР, а в 1981 году приобрел мировую известность, сыграв роль маршала Германа Геринга в венгерском фильме «Мефисто». Эта картина была удостоена премии «Оскар».