Москва, 16 ноября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Согласованности по выходу Великобритании из ЕС не было с самого начала. В 2016 году, когда 23 июня прошло голосование, за выход оказалось 51,9%, а против 48,1%. То есть разница составила всего 3,8%. Явка на референдум составила 72% (порядка 30 миллионов человек). Было ли на тот момент у всех голосующих четкое понимание перспектив экономики Великобритании после такого судьбоносного решения? Нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Сейчас, несмотря на то, что прошло полтора года, ясности и согласованности нет ни у населения (почему были пожелания организации нового референдума), ни у политиков, которые принимают участие в голосовании. Потому пока что резкие заявления политиков об отказе от своих должностей на фоне проекта по Brexit воспринимать как критичное событие для будущего Brexit не стоит. Это один из этапов согласования проекта», — отметила эксперт.

Другой вопрос по биржевым активам. За день (15 ноября) на этом событии фунт-доллар потерял на мировой арене 1,8%, GBPCAD упал на 2,3%, GBPCHF просел на 1,65%. А вот индекс Великобритании FTSE 100 упал всего на 0,26%, FTSE на 1,3%. Негативная динамика по активам Великобритании логична и неудивительна — она сохраняется на протяжении всего 2018 года. То есть вопрос Brexit, сразу было понятно, что не дастся для разрешения быстро и легко. Для фунта перспектива дополнительного снижения составляет порядка 4−6%.

«После нескольких месяцев переговоров Великобритания и ЕС разработали проект соглашения о Brexit. В нем оговорены вопросы того, сколько денег Великобритания должна ЕС (около 39 миллиардов фунтов стерлингов), что происходит с границей в Северной Ирландии и что происходит с гражданами Великобритании, проживающими в других странах ЕС, и гражданами ЕС, проживающими в Великобритании», — пояснила Сальникова.

В нем также предлагается метод избежания возвращения физической границы Северной Ирландии. В том числе был согласован отдельный и гораздо более короткий проект заявления о будущих отношениях. Чтобы выиграть больше времени, обе стороны договорились о 21-месячном «переходном» периоде, чтобы сгладить переходный период после Брексита. Вот этот документ как раз Кабинет Великобритании обсуждал 15 ноября.

«Для российского рынка, для перспектив отношений России и Великобритании вопрос Brexit не является критичным и весомым. Сейчас на политической арене гораздо более весомым фактором во всех отраслях выступают США», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, биржи Европы закрылись 15 ноября 2018 года в основном снижением на обеспокоенности вокруг перспектив Brexit после ухода из британского правительства сразу нескольких недовольных министров.

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