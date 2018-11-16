Москва, 16 ноября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Проект создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации может быть принят до конца 2018 года, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

По его словам, развитие сельхозкооперации является одной из ключевых задач, стоящих перед министерством. Всего в текущем году на поддержку кооперативов будет выделено в общей сложности 2,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов заявил, что для реализации тех задач, которые поставлены президентом в майском указе по развитию предпринимательской инициативы, в правительстве РФ принят специальный проект по содействию развитию малых предприятий.

Так, проект предполагает пять направлений: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малых предприятий к льготному кредитованию, улучшение предпринимательского климата за счет создания сервисных мер господдержки, создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации и популяризация предпринимательства.