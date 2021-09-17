Чебоксары, 16 ноября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Комсомольском районе Чувашии сегодня, 16 ноября, при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. В числе раненых — двое детей, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

21.мвд.рф Авария в Комсомольском районе Чувашии

Авария произошла около 07:30 в Комсомольском районе недалеко от деревни Починок-Быбыть. По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2114 при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество проезда «Ладе-Калине», которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП 34-летний водитель «четырнадцатой», двое детей пяти и восьми лет, а также водитель и пассажир «Калины» для оказания медицинской помощи были доставлены в больницу.

В МВД отмечают, что дети находились в специальных удерживающих устройствах. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, что ранее авария, в которой пострадали дети, произошла 19 октября недалеко от населенного пункта Кадикасы Моргаушского района. При столкновении двух легковых машин ранены водители и два пассажира, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла 11 октября в Чебоксарском районе Чувашии, где в результате столкновения микроавтобуса Fiat с большегрузом погибли 12 человек, ещё девять получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель грузовика задержан.

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