Ярославль, 16 ноября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Бывший депутат областной думы 6 созыва Павел Дыбин выходит на свободу под залог в 2 миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении следственного комитета по Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

Депутат был задержан в мае 2018 года. Ему сначала было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый получил от представителя коммерческой фирмы свыше 1,4 миллиона рублей за отказ от участия подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Однако позднее обвинение было переквалифицировано, и теперь Дыбин обвиняется в покушении на мошенничество.

Павлу Дыбину несколько раз продляли срок содержания под стражей, но следователь выступил с ходатайством отпустить его под залог в 2 миллиона рублей. Кировской районный суд Ярославля суд эту просьбу удовлетворил. Адвокат Павла Дыбина Александр Толянин сообщил, что сегодня будет внесен залог, и бывший депутат выйдет на свободу 16 ноября.