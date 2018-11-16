Нью-Дели, 16 ноября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Циклон «Гаджа» (Gaja), который вызвал проливные дожди, обрушился на индийский штат Тамилнад. Об этом сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

По данным издания, мощный ветер с осадками обрушился на регион 15 ноября. По последним данным, из-за разгула стихии погибли 11 человек.

В городах Нагапаттинам, Тируварур и Танджор, наиболее пострадавших от циклона, работают бригады спасателей.

Отмечается, что всего в штате Тамилнад из-за удара стихии были эвакуированы в более безопасные районы более 76 тыс. человек.

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