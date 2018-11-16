Киев, 16 ноября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Киев прибыл из Франции митрополит Галльский Эммануил, который возглавит объединительный собор украинских раскольников, сообщило 16 ноября информационное агентство УНН со ссылкой на собственные источники.

Гюстав Доре. Раскольники (фрагмент). XIX век

«Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения собора, который, ожидается, он возглавит», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в данный момент решается вопрос с датой проведения объединительного собора. Возможно мероприятие пройдёт 22 ноября 2018 года.

Напомним, эту дату ранее озвучил бывший пресс-секретарь УПЦ МП Георгий Коваленко, однако позже официальный представитель раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря опроверг его слова.

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