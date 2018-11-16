Москва, 16 ноября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник проник в один из салонов сотовой связи в Москве и похитил телефоны на общую сумму более 3,1 млн рублей, сообщили 16 ноября в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

Вор

По данным ведомства, сообщение о краже поступило в полицию утром 15 ноября. Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что ночью злоумышленник подобрал ключи к двери в подвальное помещение, зашел туда, после чего пробил потолок и проник в помещение салона.

Читайте также: В Москве украдена коллекция раритетной фототехники

Всего неизвестный похитил 138 мобильных телефонов и скрылся, общий ущерб составил более 3,1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве раскрыли крупную кражу антикварных японских предметов. Двенадцать ваз, тарелку и три серебряных портсигара похитили у владельца, когда он укладывал коллекцию в автомобиль после выставки в музее на Крымском валу.

Читайте подробнее: Раскрыта крупная кража антиквариата после выставки в Москве