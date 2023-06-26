Москва, 16 ноября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Водителям Москвы не стоит выезжать на дороги на транспортных средствах с летней резиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Гололед

В сообщении говорится, что автомобилистам нужно быть более внимательными и аккуратными на дорогах, так как в регионе ожидаются ночные заморозки.

«В ближайшие дни синоптики также обещают выпадение осадков, — говорится в сообщении. — В таких условиях увеличивается количество ДТП».

Ранее Метеоновости передали, что 17−18 ноября в Москве ожидается зимняя погода. В столичном регионе пройдут осадки, преимущественно в виде снега.

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