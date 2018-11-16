Вашингтон, 16 ноября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах зарегистрирована вспышка заболеваемости острой кишечной инфекцией, причиной стал возбудитель сальмонеллеза. Об этом сообщает 16 ноября Роспотребнадзор.

Volker Brinkmann Сальмонелла (электронная микрофотография)

Отмечается, что случаи сальмонеллеза зарегистрированы в 29 штатах страны. В ведомстве попросили российских граждан учитывать эту информацию при планировании поездок в США. Выяснилось, что в 29 штатах причиной заболевания стало зараженная курятина, а в 22 штатах заразились люди, употребившие в пищу говяжий фарш из Аризоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Роспотребнадзор информировал о распространении в Малайзии сальмонеллеза. Согласно официальной информации малайзийского Минздрава, в пяти района штата Кедах зафиксировано 85 случаев опасного инфекционного заболевания.

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