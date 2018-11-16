Москва, 16 ноября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В России верующими людьми себя считают 73% граждан. 63% опрошенных относят себя к православной церкви. Исповедуют ислам 8%. Доля других христианских конфессий (католики, протестанты, униаты, баптисты и др.) составляет 1%. Такой же процент граждан исповедует другие религии. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Н. П. Богданов-Бельский. В церкви. 1933

Большинство православных ходят в церковь не чаще нескольких раз в год (29%) и почти никогда не причащаются (54%). 34% граждан РФ (в целом) никогда не причащались, а 9% не ходят в церковь. Раз в месяц и чаще посещают церкви 11% граждан и 17% православных.

О разрыве отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом слышали 64% православных. 28% считают решение РПЦ правильным, 20% — неправильным. Большинство восприняли эту новость с огорчением, потому что «должно быть единство православия», «украинцы — братский народ, мы всегда были вместе», «нужно жить в мире», «религия должна быть вне политики».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 28 октября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 года синод Константинопольского патриархата аннулировал грамоту 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и принял заявление о восстановлении в Киеве ставропигии Константинопольского патриархата. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.

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