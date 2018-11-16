Москва, 16 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Россия примет мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

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Большинство делегатов мирового волейбольного конгресса проголосовали за российскую заявку. Выборы волейбольной столицы 2022 года прошли в мексиканском Канкуне.

Российская заявка получила наибольшее количество голосов среди делегатов мирового волейбольного конгресса, в ходе которого прошли выборы волейбольной столицы 2022 года.

По словам главы Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко, проведение чемпионата мира является большой честью и ответственностью.

Добавим, что Россия ещё ни разу не проводила первенство планеты по волейболу срели мужчин. В СССР такие масштабные соревнования проходили дважды — в 1952 и 1962 годах.

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