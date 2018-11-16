Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали ученика 7-го класса одной из школ, который подозревается в поджоге сверстницы в одной из квартир дома на проспекте Науки в ночь на 15 ноября. Возможно, эти преступные действия были частью некоего ритуала.

Огонь

Напомним, в больницу была доставлена девочка 14 лет с серьезными ожогами головы и конечностей. Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование взял под контроль лично глава СКР Александр Бастрыкин.

По данным интернет-газеты «Фонтанка», 15-летний подросток привел компанию знакомых сверстников в квартиру своей умершей бабушки на проспекте Науки. «По версии следствия, семиклассник сконструировал подобие жертвенника — на диван поставил стул, и на него была посажена 14-летняя гостья. Подозреваемый облил ее спиртом и поджег», — пишет издание.

Предполагаемый виновник сбежал с места происшествия, а остальные ребята доставили пострадавшую на станцию скорой помощи. Девочка госпитализирована с ожогами второй степени почти на трети поверхности тела.

Решение об избрании меры пресечения для задержанного подростка примет суд.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Председатель Следственного комитета России взял на контроль ход расследования этого уголовного дела. Александр Бастрыкин поручил тщательно исследовать все обстоятельства произошедшего, а также причины, им способствовавшие.