Чэнду, Китай, 16 ноября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Случай африканской чумы свиней зафиксирован в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает 16 ноября агентство Синьхуа.

Agrobk.ru Свиьи

На одной из ферм в уезде Гаосянь был подтвержден случай заражения 16 свиней африканской чумой, из них 10 уже умерли, сообщили в министерстве. Как и положено в таких случаях, властями был развернут полный комплекс мер по дезинфекции и профилактики этого опасного для свиней заболевания.

Напомним, первый в Китае за 2018 год случай заражения свиней африканской чумой был зафиксирован в провинции Ляонин в августе. С тех пор вспышки заболевания периодически фиксируются в провинциях Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Гуйчжоу, Юаньнань, Хэйлунцзян, Хэнань и Внутренней Монголии.

Болезнь не опасна для человека, но вот зараженное животное, даже если переживет болезнь, будет оставаться носителем вируса навсегда.