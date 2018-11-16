Пхеньян, 16 ноября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Жителям Пхеньяна раздадут 200 тонн мандаринов, которые Северная Корея получила в подарок от Южной Кореи. Такое решение приняло руководство КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Сеул отправил собранные на острове Чеждудо фрукты в ответ на подарок из двух тонн деликатесных грибов, которые преподнес Южной Корее лидер КНДР Ким Чен Ын.

20 тыс. ящиков с мандаринами весом 10 кг каждый доставили в Пхеньян самолетами военно-транспортной авиации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщили, что Сеул направил в подарок Северной Корее 200 тонн мандаринов.

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