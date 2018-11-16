Москва, 16 ноября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предупреждает российских граждан об осложнившейся ситуации с птичьим гриппом в Китае. Стало известно, что в конце октября от птичьего гриппа скончался один человек, сообщается на сайте ведомства.

Франциско Гойя. Мертвые птицы. 1810–1812

В сообщении минздрава Китая, которое приводит Роспотребнадзор, говорится, что первые симптомы птичьего гриппа появились у 44-летнего мужчины 18 октября, лечение было назначено, но 27 октября он скончался.

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 20 случаев, из которых 11 закончились летально. Роспотребнадзор рекомендует гражданам РФ учитывать данную информацию при планировании поездок в КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2018 года в китайском городе Гуанчжоу местный житель был госпитализирован в результате заражения вирусом птичьего гриппа. 22-летний мужчина после контакта с домашней птицей был инфицирован вирусом штамма H5N6.

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