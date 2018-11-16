Токио, 16 ноября, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В январе 2019 года в Москву может прибыть премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в канцелярии главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По данным агентства, Абэ планирует встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения мирного договора.

Отметим, что точная дата визита премьер-министра Японии в РФ пока не называется.

Ранее издание Asahi Shimbun сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита АСЕАН в Сингапуре заявил, что на территории южных Курильских островов, в случае передачи их Японии, не будут размещаться военные базы США.

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