Людиново, Калужская область, 16 ноября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Калужской области 17-летний житель города Кондрово обвиняется в 27 эпизодах сбыта наркотических средств. Об этом 16 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель Людиновского городского прокурора Юрий Загрядский.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Тюрьма ждёт

По его словам, следствием было установлено, что обвиняемый подросток через социальные сети вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотических средств на территории городов Калужской области, в которой выступал в роли «закладчика».

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Орудовал подросток в городе Людиново. В съёмной квартире он фасовал наркотические средства, а затем осуществлял «закладки» в различных местах города.

При задержании сотрудниками полиции у молодого человека были обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту 76 пакетиков с наркотическими средствами. Наркотики нашли у подозреваемого и в ходе обыска в квартире. Всего из незаконного оборота оперативникам удалось изъять 25 «закладок» с наркотическими средствами, которые обвиняемый успел разложить в разных местах города Людиново.

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«В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Людиновский районный суд. 17-летнему обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточнил Юрий Загрядский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правоохранительными органами Калужской области было изъято более 10 кг наркотических средств, в том числе свыше 3 кг героина, 2,6 кг марихуаны, 4,5 кг синтетических наркотических средств. Сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность 55 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также 11 организованных групп и 28 групп лиц, совершивших преступления по предварительному сговору

По данным министерства здравоохранения Калужской области, на 1 октября 2018 года в регионе зарегистрировано 1824 наркопотребителя.